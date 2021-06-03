İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, biri çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, AntalyaFethiye karayolu Gölbent mevkiinde meydana geldi. Seydikemer'den Antalya yönüne giden Ramazan Ali Menteş (43) yönetimindeki 48 HJ 566 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Sezgin'in (31) kullandığı 48 BBA 17 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekişinin yaptığı kontrolde, sürücü Menteş'in öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü Mehmet Sezgin ile araçtaki Ahmet Sezgin (22), Furkan Alp Sezgin (1) ve Furkan Çal (19) çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN

2021-06-03 16:14:36



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