İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, biri çocuk 4 kişi ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, AntalyaFethiye karayolu Gölbent mevkiinde meydana geldi. Seydikemer'den Antalya yönüne giden Ramazan Ali Menteş (43) yönetimindeki 48 HJ 566 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Sezgin'in (31) kullandığı 48 BBA 17 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekişinin yaptığı kontrolde, sürücü Menteş'in öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü Mehmet Sezgin ile araçtaki Ahmet Sezgin (22), Furkan Alp Sezgin (1) ve Furkan Çal (19) çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN
2021-06-03 16:14:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.