Menteşe’de ot yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Akkaya Mahallesinde çıkan ot ve çalılık yangını büyümeden söndürüldü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Menteşe İtfaiye Grup Amirliğine bağlı bir acil müdahale ve bir itfaiye ekibi sevk edildi. Akkaya Mahallesinde evlere akın bölümde çıkan ot ve çalılık yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.