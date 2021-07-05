Milas’ta Uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Milas ilçesinde bir ikamette uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçen Milas NSM Grup amirliği ekipleri yapılan operasyon ile 4 kişiyi gözaltına aldı.



Edinilen bilgiye göre, Milas’ta bir ikamette uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisi edinen Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından söz konucu adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, T.Ç., B.C.K., E.S. ve M.A.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen B.C.K., E.S., M.A.T. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.Ç. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.