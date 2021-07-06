Yeni organik içecek yeme-içme sektörüne tanıtıldı

Red Bull, organik içerikli gazlı içecek serisini Bodrum’da gerçekleştirilen özel bir etkinlikle tanıttı. Etkinliğe, yeme ve içme sektörünün önde gelen isimleri katıldı.

Red Bull, yüzde 100 doğal kaynaklardan elde edildiği belirtilen, içeriklerinin dikkat çekici tatlarla harmanladığı bildirilen organik içecek serisi Organics by Red Bull’u, Alaçatı’dan sonra Zai Yaşam Bodrum’da gerçekleştirilen özel bir etkinlikle konukların beğenisine sundu.

“Yetenek doğasında var” mottosuyla düzenlenen ve alanında birbirinden yetenekli isimlerin yol arkadaşlığı ettiği etkinliğe yeme ve içme sektörünün önde gelen isimleri katıldı. Etkinlik, ünlü şef Cihan Kıpçak ve miksolog Yiğitcan Gençer’in organik içecek serisinin 5 farklı lezzetini, ideal yemek uyumları ve içecek reçetelerinde yorumlayarak özel olarak hazırladığı imza lezzetleri ve sunumları ile başladı. Yetenekli müzisyenler Elif Çağlar ve Çağrı Sertel’in verdiği konserle devam eden etkinlik boyunca fotoğrafçı Dilan Bozyel de ‘Organik Anlar’ fotoğraf projesi için deklanşörüne basarak sanatçı ve katılımcıların en doğal anlarını fotoğrafladı. Sanatçı Seda Gazioğlu’nun etkinlik için özel olarak tasarladığı ‘Yetenek Sarmalı’ isimli eserlerde katılımcılardan büyük ilgi gördü.

ORGANICS by Red Bull ürünleri olan Simply Cola, Tonic Water, Bitter Lemon, Ginger Ale ve Viva Mate’in raflarda yerini aldığı açıklandı. Yeni ürünlerin alkolsüz ve organik olduğu belirtildi.

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