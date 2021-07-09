Uluslararası yetenekler Bodrum’da bir araya geldi

Uluslararası Opera ve Müzik Sanatları Akademisi Festivali kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles ’dan Vocal Academy of Opera sanatçıları, sanatseverleri ve akademisyenleri Bodrum’da buluştu.



Sianji WellBeing Resort Kaplıca Hotel’de gelen opera sanatçıları 17 Temmuz tarihine kadar sürecek olan etkinlikte, farklı ülkelerden gelen katılımcılara ses derslerinden vokal koçluğuna, oyunculuktan diksiyona, yoga ve meditasyon sınıflarından İtalyanca dil derslerine çok kapsamlı bir program sunulacak.

7 Temmuz 2021 Çarşamba günü başlayan Uluslararası Opera ve Müzik sanatları Akademi Festivali’ne Sianji WellBeing Resort Kaplıca Hotel ev sahipliği yaptı. Vocal Academy of Opera Bodrum kapsamında Yeni Zelanda, Meksika, İtalya, Almanya, İngiltere gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden profesyonel sanatçılar, gelecek vadeden yetenekler ve akademisyenler Sianji Well Being Resort Kaplıca Bodrum Hotel’de bir araya geldi. Yaşları 1840 arasında değişen katılımcılar Türkiye’den de müzisyen ve akademisyenlerle de çalışma fırsatı buldu. 17 Temmuz’a kadar çeşitli organizasyonlarda sahne alacak olan yetenekler, opera, klasik, ve caz eserlerinden örneklerle müzik ziyafetler sunacak.

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