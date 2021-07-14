Marmaris’in bitkileri gün yüzüne çıkacak

Marmaris’in Çamlı Mahallesi’nde kurulacak olan ‘Tıbbi Bitkiler Bahçesi Projesi’ için adım atıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün imza attığı işbirliği protokolüne göre burada 150’nin üzerinde tıbbi aromatik bitki üretilecek, Marmaris’e özgü bitkiler gün yüzüne çıkacak.

Tarımsal kalkınma konusunda son iki yıldır büyük bir atılım gerçekleştiren Marmaris Belediyesi yeni bir adım attı. Çamlı Mahallesi’nde yaklaşık 21 bin metrekare alanda ‘Tıbbi Bitkiler Bahçesi’ kurulması için imzalar atıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün imza attığı proje; tarımsal üretimi arttıracak, kooperatifleşme ve ekoturizme katkı sağlayacak. 150’nin üzerinde tıbbi aromatik bitkinin üretileceği projeyle Marmaris’e özgü bitkilerin tanıtımını da yapılacak.

“Turizm ile tarımı birleştireceğiz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi binasındaki imza töreninde konuşan Marmaris Belediye Başkanı Oktay, “Marmaris’i tarımda da canlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Tıbbi Bitkiler Bahçesi Projesi’nin de sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi, tıbbi aromatik bitkilerin üretim ve pazarlama süreçlerinde alternatif tarım ürünlerinin tanıtılması ve katma değerin arttırılması, kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması, bölge için alternatif bir ekoturizm destinasyon alanı oluşturulması noktasında Marmaris için çok değerli olduğunu söyleyen Oktay; “Marmaris yıllardır sadece turizm kenti olarak dillendirilir. Ama biz farklı özelliklerini de gün yüzüne çıkarmak için gayret gösteriyoruz. Tarımsal kalkınma kooperatifi ile birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde başta yer fıstığı olmak üzere üretime başladık. Hedefimiz Marmaris’te turizmle birlikte tarımı birleştirmek ve eko turizmi hayata geçirmek. Çamlı’da Büyükşehir Belediyemize ait yerde tıbbi bitkiler bahçesi kuracağız. Burası cazibe merkezi haline gelecek. Bu anlaşma sadece bir başlangıç. İleride özellikle tarımsal alanda çok daha büyük projeleri hep birlikte yapacağız” dedi.

“Tarım ve hayvancılık unutuldu”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de Muğla’nın sadece turizm kenti olmadığını vurgulayarak, şehrin yüzde 50’sinin tarım ve hayvancılıktan gelir elde ettiğini ifade etti. “Görünen yüzümüz turizm. Ama arkada çok daha büyük gelişme kaydeden tarım ve hayvancılığımız var” diyen Gürün, “Bu projeyle Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi olarak kooperatifçiliğin gelişmesini sağlıyoruz. Tarım ve hayvancılık üvey evlat durumuna geldi. Bizim tekrar her iki evladımıza da yani turizmle tarım ve hayvancılığı da eşit koşullarda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim sloganımız ‘Kırsalda üret kıyıda tüket. Toprağını satma ürününü sat’. Bunun için bu birliktelikler önemli. Bugün Marmaris Belediyemizle işbirliğimizi imza altına aldık. Daha sonra üretim kooperatifinden sonra tüketim kooperatifi kurup pazarlanmasını sağlayacağız. Üreticimiz çok daha fazla kar edecek. Tüketici de daha ucuza ve daha emniyetli ürüne kavuşacak. Bu zinciri kuracağız” dedi.

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