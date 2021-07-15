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Fethiyespor'a sol bek geldi

DHA

Fethiyespor'a sol bek geldi


FETHİYE, (DHA) - TFF 3'üncü Lig temsilcilerinden Fethiyespor, geçen sezon Esenler Erokspor forması giyen sol bek Erdinç Karakaş ile anlaştı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Yeni transferimiz Erdinç Karakaş kariyerinde 338 maça çıkarken Nazilli Belediyespor, Kırşehir Belediyespor ve Kocaelispor formalarıyla şampiyonluk sevinci yaşadı.Erdinç Karakaş'a hoş geldin diyor ve lacivertbeyaz forma ile başarılar diliyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2021-07-15 12:38:06

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