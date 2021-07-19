Milyon dolarlık yat küle döndü

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Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis marinada bulunan milyon dolarlık yat, bir anda alev topuna dönerek kül oldu.

Turgutreis DMarin içerisinde demirli olan 15 metre uzunluğundaki milyon dolarlık süper lüks yat, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede tüm yatı alevler kaplarken, diğer yatlara alevlerin sıçramaması için yat marina dışına çekildi.

Bodrum itfaiyesi, Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ekipleri alevleri söndürmek için uzun süre söndürme çalışması yaptı. Kontrol altına alınan yangın sonrası yatta büyük çapta maddi hasar oluştu.

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