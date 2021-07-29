Tahliye edilen otellerdeki tatilciler sahile getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tahliye edilen otellerdeki tatilciler sahile getirildi

İHA

Tahliye edilen otellerdeki tatilciler sahile getirildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle boşaltılan otellerdeki yerli ve yabancı turistler sahil bölgesine getirildi.
Muğla’nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi’nde çıkan orman yangını ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yangın nedeniyle Armutalan ve Siteler bölgesinde yer alan yaklaşık 20 otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler, otellerden çıkarılarak güvenli alan olarak kabul edilen sahil bölgesine geldi. Plaja gelen turistlerin yangın nedeniyle oluşan tehlikenin geçeceği süreye kadar burada bulunacakları öğrenildi.

Deniz taksi ile Marmaris merkeze gittiler
Yangın nedeniyle İçmeler merkezde bulunan bazı turistlerin ise Marmaris ilçe merkezine gitmeyi tercih etti. Ellerinde valizler ile sahile gelen turistler karayolu ile ulaşımın kapalı olması dolayısıyla deniz taksiler ile ilçe merkezine gitti. Yangının içmeler mevkiinin tamamında etkili olduğu, alevlerin Turunç Mahallesi’ne doğru ilerlediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine ...
Marmaris'teki yangın İHA ile görüntülendi
YEREL HABERLER Marmaris'teki yangın İHA ile görüntülendi
Köyceğiz’de yangın devam ediyor, Dalaman'daki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Köyceğiz’de yangın devam ediyor, Dalaman'daki yangın ...
Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (2)
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine ...
Yangın bölgesindeki oteller tahliye ediliyor Bodrum’da otel müşterileri ve çalışanlar deniz yolu ile güvenli bölgeye alındı
YEREL HABERLER Yangın bölgesindeki oteller tahliye ...
Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine ...
Marmaris'te korkutan orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı (6)
YEREL HABERLER Marmaris'te korkutan orman yangını; alevler yerleşim ...
Yangınlarla ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları soruşturma başlattı
YEREL HABERLER Yangınlarla ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ...
Muğla'da orman yangınları korkutuyor Marmaris'ten sonda Bodrum, Köyceğiz, Dalaman ve son olarak da Milas’ta yangın çıktı
YEREL HABERLER Muğla'da orman yangınları korkutuyor Marmaris'ten ...
Milas'ta orman yangını; alevler 2 otelin bahçesine kadar dayandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını; alevler 2 otelin bahçesine ...
Marmaris-İçmeler karayolu trafiğe kapatıldı İtfaiye ve orman ekiplerine TOMA'larda destek veriyor
YEREL HABERLER Marmaris-İçmeler karayolu trafiğe kapatıldı İtfaiye ...
Köyceğiz'de makilik yangını (1)
YEREL HABERLER Köyceğiz'de makilik yangını (1)
Fethiye’de kırmızı alarm verildi
YEREL HABERLER Fethiye’de kırmızı alarm verildi
Muğla’nın bazı bölgelerinde yangın dolayısıyla elektrikler kesildi
YEREL HABERLER Muğla’nın bazı bölgelerinde yangın dolayısıyla ...
Dalaman'da orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Dalaman'da orman yangınını söndürme çalışmaları ...
Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre yaklaştı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine ...
Bodrum semalarını duman kapladı
YEREL HABERLER Bodrum semalarını duman kapladı
Milas'ta orman yangını; alevler 2 otelin bahçesine kadar dayandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını; alevler 2 otelin bahçesine ...
Fethiye’de otel işletmecisi tarihi eser kaçakçılığından işlem yapıldı
YEREL HABERLER Fethiye’de otel işletmecisi tarihi eser ...
Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi Kimisi denizde keyif yaptı, kimisi kovayla yangın söndürmeye gitti Orman yangınını izleyip, deniz keyfine devam ettiler
YEREL HABERLER Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi Kimisi ...
Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine ...
Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre yaklaştı (4)
YEREL HABERLER Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine ...
Bodrum'daki yangın otellere yaklaştı, müşteriler tahliye ediliyor
YEREL HABERLER Bodrum'daki yangın otellere yaklaştı, müşteriler ...
Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine ...