Köyceğiz'de makilik yangını (2)

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6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 2 iş makinesi ve 27 orman işçisi takviye olarak gönderildi. Helikopterin devreye girmesiyle sarp arazideki alevlere etkili şekilde müdahalede bulunuldu. Alevler, karadan ve havadan müdahale ile yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Adnan TÜFEKÇİ/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Köyceğiz Adnan TÜFEKÇİ

2021-07-29 20:15:23



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