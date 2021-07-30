Ormancılara su taşırken hayatını kaybeden Şahin, son yolculuğuna uğurlandı



Eda Ebru NANECİ/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, dün çıkan orman yangınında söndürme ekiplerine motosikletiyle gönüllü olarak su taşıyan, dönüş yolunda kaza yapıp alevlerin arasında kalarak yaşamını yitiren Şahin Akdemir (25), Köyceğiz'in kırsal Sazak Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Marmaris'teki bir otelde garson olarak çalışan Şahin Akdemir, gönüllü olarak, dün ilçede çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katıldı. Akdemir, motosikletine yüklediği koliler dolusu suyu yangına müdahale eden ormancılar ve itfaiye ekiplerine taşıdı. Bölgeden ayrılırken motosikletiyle kaza yapan lise mezunu Akdemir, alevlerin arasında kalınca yaşamını yitirdi. Akdemir'den geriye sosyal medyadan yaptığı duygulandıran, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" mesajı kaldı.

Şahin Akdemir'in hayatını kaybetmeden önce yangın bölgesinden çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Akdemir'in 27 Haziran'da Marmaris İçmeler'de 1 ay önce çıkan orman yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı belirtildi.

Acı haber, ailesinin de yaşadığı nüfusunun büyük bölümü orman işletmelerinde çalışanların yaşadığı Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi´ni yasa boğdu. Aralarında siyasetçi ve ünlülerin de bulunduğu çok sayıda kişi Akdemir ile ilgili paylaşımlarda bulunup, başsağlığı diledi.

'ORMAN TUTKUNU, DOĞA DOSTU'

Çiftçilik yapan orman köylüsü bir ailenin 3 çocuğundan biri olan Şahin Akdemir, çevresinde 'tam bir orman tutkunu ve doğa dostu' olarak biliniyor. Yaz aylarını Otmanlar Mahallesi´nde, kışları ise Ortaca'daki evlerinde ailesiyle geçiren Akdemir´in halasının oğlu Beyhan Tokmak, "Şahin, orman aşığı biriydi. Nerede bir orman yangını olsa söndürülmesi için yardıma giderdi. Geçen 27 Haziran'da İçmeler Mahallesi'ndeki yangında cebinden 500 TL harcayarak aldığı su ve ayranlarını söndürme çalışmalarına katılan ekiplere motosikletiyle taşımıştı" dedi.

Şahin Akdemir'in asker arkadaşı Eyüp Çomak, "Birlikte vatani görevimizi yaPtık. Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Taburu İkinci Bölük'e aynı otobüsle gitmiştik. 61 günümüz beraber geçti. Önceden de birbirimizi tanıyorduk. Şahin, hep yardımseverdi, iyi kalpli biriydi" diye konuştu.

Sami İnan Uryan da, "Şahin abi, çok iyi, sevdiğimiz bir kişiydi: Kendisi tam bir doğa tutkunuydu. Aramızdan ayrılması nedeniyle çok üzgünüz. Her orman yangına koşar ve yardım ederdi" dedi.

Şahin Akdemir için Köyceğiz'in kırsal Sazak Mahallesi Camisi'nde bugün ikindide cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Gökçen Erol, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Akdemir'in annesi Saniye ve babası Durali Akdemir ile diğer yakınları katıldı. Akdemir, kılının namazın ardından mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Eda Ebru NANECİ

2021-07-30 18:13:23



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