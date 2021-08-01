Milas’ta başlayan yangın Bodrum’a sıçradı Bodrum’un Mazı Mahallesi tahliye ediliyor

Milas’ın Beyciler Mahallesi’nde başlayan orman yangını, Bodrum’a sıçradı. Bodrum’un Mazı Mahallesi boşaltılıyor.



Milas’ın Beyciler Mahallesi’nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına, orman ve itfaiyenin çok sayıda aracı ile müdahale ediyor.

Yangın yerleşim yerlerine ulaşınca bazı evler alevlerin arasında kaldı. Milas’ta başlayan yangın, Bodrum’un Gökpınar Mahallesi’ne sıçrayınca mahalledeki evler tahliye edildi.

Hızla ilerleyen alevler, Bodrum’un Mazı Mahallesi’ne ulaşınca Mazı Mahallesi tahliye edildi. Mumcular Mazı yolu trafiğe kapatıldı. Mahallenin sahile doğru indirildiği ve tahliye işleminin teknelerle yapılacağı öğrenildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yaptığı açıklamada “Yukarı Mazı’da vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Aşağı Mazı Köyü’ne gönderiyoruz, sahile gönderiyoruz. Alevler Yukarı Mazı köyüne doğru yaklaşıyor. Biraz daha doğuda Gökbel köyüne doğru da yaklaşıyor. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Evlerini tahliye etmek istemeyen vatandaşlarımız var. Onlar evlerinden hemen çıksınlar. Biz duman sebebiyle nefes almakta zorlanıyoruz, onun için bir an önce evlerini boşaltsınlar. Daha sonra her şey normale dönünce inşallah yine geri geleceğiz. Şu anda herkes alevlerle müdahale ediyor. Allah yardımcımız olsun.”



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.