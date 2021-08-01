Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (5)



TURUNÇ'TAKİ TURİSTLER VE VATANDAŞLAR TEKNELERLE TAHLİYE EDİLDİ

Marmaris'teki orman yangınında, alevlerin tehdit ettiği Turunç Mahallesi'ndeki turistler ve vatandaşlar, karayolunun yangın nedeniyle kapanmasının ardından tur tekneleriyle tahliye edildi. Turistlerin tümü eşyalarını toplayıp otellerini terk ederlerken, ev ve işletme sahipleri hortumla binaların önünü sulayarak olası alevlere karşı önlem aldı. Ukraynalı turist Valentina Alyonka, "Ukrayna´dan geldik. Yangını ve helikopterleri gördük, biraz korkuyoruz. Umarız her şey düzelecek. 2 gündür buradayız, 3 gün daha burada kalmayı planlıyoruz" dedi.

Tahliye edilen bir başka turist Alexander Yaroslaw da "10 gündür buradayız. Biz itfaiyecilerin hem denizden hem de karadan nasıl mücadele verdiklerini gördük. Otel yöneticileri bizlerin kalmasını çok riskli buldular ve bizi Marmaris´e sevk ediyorlar. Marmaris´teki bir başka otele gidiyoruz. Otel güzeldi, kaldığımız bölge de çok güzel. Ancak bu tarz şeyler olabiliyor, bizim için bir problem yok" dedi.Davut CAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Davut CAN

2021-08-01 22:31:10



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