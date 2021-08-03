Milas yangınının ulaştığı mahallede 3 ev yandı; Çökertme'de alevler kontrol altında



Hande NAYMAN/ MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan, Bodrum'un Mazı Mahallesi ve Milas'ın Çökertme Mahallesi'ne de sıçrayan yangın, 4'üncü günde Türkevleri Mahallesi'ne ulaştı. Dağınık yerleşime sahip mahalledeki 3 bağ evi, kullanılamaz hale geldi. Ekipler, rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle farklı noktalarda yükselen alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Günün ilk ışıklarıyla helikopterlerin çalışmaya başlamasıyla Çökertme'deki alevler, kontrol altına alındı.

Milas ilçesinin kırsal Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 31 Temmuz'da yangın çıktı. Alevler, kısa sürede geniş alana yayılınca siyah dumanlar altında kalan Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahalleleri boşaltıldı. Ekipler, 2 mahallede alevlerin yönünü kesti. Mahallelerde hayat neredeyse normale dönerken, ters yönde esen rüzgar nedeniyle Mazı Mahallesi yeniden tehlikeye girdi. Kuru otlar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Aşağı Mazı Mahallesi'ni kısa sürede alevler sardı. Köylülerden bazıları, sahilden botlarla gezi teknelerine alınıp, tahliye edildi. Geride kalanlar ise köy meydanında toplanıp, endişeyle söndürme çalışmalarını izledi. Bu sırada alevler evlerini sardığı için sinir krizi geçiren ve fenalaşan köylülere sağlık ekipleri müdahale etti. Tehlike giderek artınca Aşağı Mazı Mahallesi'nde kalan diğer köylülerle az sayıdaki turist de tahliye edildi. Aşağı Mazı'nın tahliye edilmesinin ardından mahalle girişi, jandarma ve zabıta görevlilerince sivil araç girişine kapatıldı. Söndürme çalışmaları devam ettiği sırada Aşağı Mazı ile Yukarı Mazı arasındaki yolun tutuştuğu ve artan tehlike nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı belirtildi. Yol, 5 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

ÇÖKERTME VE GÖKBEL TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ve belediye işçileri, Aşağı Mazı Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler bu kez Çökertme Koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkili oldu. Milas ilçesinden başlayarak rüzgarın yön değiştirmesiyle pek çok noktada etkili olan yangın nedeniyle Milas'ta Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri, Bodrum'da Mazı olmak üzere 6 mahalle tahliye edildi.

ALEVLER TÜRKEVLERİ MAHALLESİNDE

Gece boyunca karadan müdahalenin sürdüğü Çökertme Mahallesi'ndeki yangına, bugün sabah saatleri itibarıyla 3 helikopter ile yeniden havadan müdahaleye başlandı. Ören Mahallesi'ne doğru ilerleyen alevler, 826 nüfuslu Türkevleri Mahallesi'ne ulaştı. Ekipler, mahallede yoğunlaştı. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev, kullanılamaz hale geldi. Havadan mücadelenin başlamasıyla Çökertme'deki alevler, kontrol altına alındı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Hande NAYMAN

2021-08-03 13:31:49



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