Bodrum’da yaralar sarılmaya başlandı Yangın bölgesine maddi yardım

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde yangından etkilenen bölgelere maddi yardımlar yapılmaya başlandı.

Geçen Cumartesi günü Milas Beyciler’de başlayan yangın, Bodrum’a da sirayet etmiş, ilçedeki özellikle Mazı Mahallesi’nde ev, işyeri ve otomobiller yanmış, zeytin ve harnup bahçeleri zarar görmüştü.

Yangın sonrası Bodrum’da yaralar sarılmaya başlandı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlileri ile birlikte Mazı Mahallesi’ne giderek yangında zarar gören ev ve işyeri sahipleri ile bir araya geldi, zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla konuşup onların sorunlarını dinleyen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, devletin her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Yangından etkilenen vatandaşlara Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan ilk etapta 35’er bin TL yardım yapıldığı bildirildi.

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