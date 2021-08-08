Datça'da makilik ve zeytinlik alanda yangın

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesindeki makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Halkın da destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.
Datça ilçesinin Kargı Deresi mevkiindeki makilik ve zeytinlik alanda, saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye hareket eden orman işçileri arazözlerle yangına müdahale etti. Birçok kişi de ekipleri beklemeden yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2021-08-08 17:58:57
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