Mliaslı Sudenaz ve Nasibe’den haber alınamıyor

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki Nasibe ve Sudenaz’dan haber alamayan aileleri, kızlarının hayatlarından endişe ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Milas’ta yaşayan Sudenaz Çimen ve Nasibe Betül Tüysüz'e dün akşam saatlerinden itibaren ulaşamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İki arkadaşın bulunmaları için güvenlik güçleri çalışma başlattı. Kızların hayatlarından endişe duyduklarını belirten aile bireyleri, gerekli bilgileri güvenlik güçleri ile paylaştıklarını ve kızlarının bir an önce bulunmasını istediklerini belirtti.

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