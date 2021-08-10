Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (3)

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2 UÇAK DAHA KATILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Orman ve itfaiye ekiplerince 3 arazöz ve 4 itfaiye aracıyla karadan, 1 helikopterle havadan yürütülen söndürme çalışmalarına, 2 uçak daha katıldı. Havadan ve karadan çalışmalar aralıksız devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum

2021-08-10 17:33:52



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