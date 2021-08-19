Eğitim Bir-Sen üyeleri Ankara’ya hareket etti Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Eğitim Bir-Sen üyeleri ile bugün Ankara’da yapılacak eylem için Ankara’ya hareket ettiler.

MemurSen’in bugün Ankara’da gerçekleştireceği eylem için Eğitim BirSen üyeleri sabah erken saatlerde Ankara’ya hareket etti.

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, toplu sözleşmede son birkaç günlük zaman diliminde olunduğunu belirterek, “Pazar gününe kadar bu sürecin noktalanması gerekiyor. Teklifi müzakere edilebilir bulmadığımız için yeni teklif çağrısında bulunduk ve bu beklentimiz devam ediyor. Hizmet kolları boyutuyla müzakerelerimiz devam ediyor. Genele ilişkin bir zam teklifi beklentimiz sürüyor ancak sendikalarımız tabandan gelen beklentileri görüşüyorlar” dedi.

Bugün Ankara’da gerçekleştirilecek eylem için teşkilatları harekete geçirerek hazırlıkları tamamladıklarını ve yola çıktıklarını ifade eden Uçak, “Teklifin açıklandığı gün Konfederasyonumuz genişletilmiş başkanlar kurulunun toplandığını ve ardından 81 ilde yeni bir teklif beklediğimiz çağrımızı yineledik. MemurSen olarak bugün 18.00’da eylem yapma kararı aldık. Demokratik haklarımızı kullanacağız ve barışçıl bir şekilde yapacağız” dedi.

Toplu sözleşme masasının bir umut olduğunu vurgulayan Uçak, “Toplu sözleşme masası, en büyük sosyal politika aracı. Kapsamlı boyutuyla diğer sosyal kesimleri de ilgilendiriyor. Burada bir memnuniyet gözetilmelidir. Bizim haklı olduğumuzu gösteren bir tablo var. Keşke haklı çıkmasaydık da ülkede enflasyon yükselmese; makarnada yüzde 36’lık zam olmasa, yağa yapılan zam yüzde 100’ün üzerine çıkmasa, dolar yüzde 46, Euro yüzde 56 artmasaydı” dedi.

Toplu sözleşmenin yasa gereği 1 Ağustos’ta başlayıp 31 Ağustos’ta sona ereceğini söyleyen Uçak, “Teklifler bir hafta önce sunulduğu için 26 Temmuz’da tekliflerimizi sunduk ve 2 Ağustos’ta ilk oturumu gerçekleştirdik. Uzlaşma sağlanabilmesi adına 22 Ağustos’a kadar sürecin tamamlanması gerekiyor. Uzlaşma sağlanamazsa hakem kurulu süreci başlar. Konfederasyon olarak üç gün hakem kuruluna gitme sürecimiz var. Hakem kurulu ise beş gün çalışma süreci var. Ancak biz inanıyoruz ki bu toplu sözleşme masada bağlanır” dedi.

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