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Marmaris polisi yangından zarar gören ağaçları yeniden yeşertmek için seferber oldu Önce dibini açtılar, temizleyip ve suladılar

İHA

Marmaris polisi yangından zarar gören ağaçları yeniden yeşertmek için seferber oldu Önce dibini açtılar, temizleyip ve suladılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan ve 9 gün süren orman yangınlarından Pamucak Mevkii'nde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen alan da zarar gördü. Alanda bulunan 800 ağaçtan 350'si kısmen zarar gördü, geriye kalan 450 ağaç ise tamamen yandı. Marmaris polisi kısmen zarar gören ağaçlar için seferber olurken, ağaçların diplerini açtı, temizledi ve yeşermesi için suladı.

1994 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilen 6 dönüm arazide polisler getirdikleri iş makinası ile önce ağaçların altını açıp hava almasını sağladı. Ardından çevredeki çöpleri temizleyerek tankerlerdeki su ile suladı. İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız’ın da yakından takip ettiği ve sabah saatlerinde başlatılan çalışma 10 saatte tamamlandı. Polis ekipleri, 350 ağacı yeniden yeşertme umudu ile 5 tanker su kullandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, “1994 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilen ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetki alanında bulunan 800 ağacın 450'si tamamen yanarken, 350 çam ağacı da yangından kısmen etkilendi. Geriye kalan ağaçları kurtarabilmek için polislerimiz kepçe yardımı ile ağaç etraflarına kazarak sulama işlemi yapmaktı. İnşallah 350 ağacı kurtarabilir, yeniden gölgelerinde durabiliriz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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