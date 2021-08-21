Bodrumspor’un genç stoperi Galatasaray'ın radarında

Galatasaray'ın Bodrumspor’un altyapısından yetişen 17 yaşındaki stoper İsmail Tarım ile ilgilendiği öğrenildi.

Galatasaray'ın Bodrumspor’un altyapısında yetişen 17 yaşındaki genç stoper İsmail Tarım ile ilgilendiği belirtildi. Tarım’ı yakından takip eden sarıkırmızılı kulübün, resmi teklif hazırlığında olduğu da öne sürüldü.

Hava toplarına hakimiyeti ile öne çıkan 1.90’lık genç stoper, geçen sezonun son iki maçında 90 dakika sahada kalmış ve büyük beğeni toplamıştı. 7 yıldır Bodrumspor forması giyen İsmail Tarım, 2018 yılında Türkiye 3’üncüsü olan Bodrumspor U14 Takımı'nın da kaptanıydı.

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