Marmaris Kaymakamı Aksoy’un Zafer Bayramı mesajı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Aksoy mesajında "Bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümünde, millet olarak hep birlikte bu günü kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.

30 Ağustos'un aynı zamanda bu toprakların ne zor koşullarda vatan edinildiğinin göstergesi odluğunu kaydeden Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, "Aziz Türk Milleti; 30 Ağustos Zaferi ile ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı zor koşullara ve imkansızlıklara rağmen hiçbir şekilde vatanın bölünmez bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içerisinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Milletimiz, her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığı bağımsızlığını, milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta büyük taarruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyor, aziz milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum'' sözlerine yer verdi.

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