Bodrumspor'a genç takviye

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BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona Afjet Afyonspor'u evinde 2-1 mağlup ederek başlayan Bodrumspor, transferde kadrosunu Antalyaspor'dan 17 yaşındaki golcü Habib Biçer'le güçlendirdi. Antalya temsilcisinin altyapısında yetişip geçen sezon U19 Süper Ligi'nde forma giyen Habib'le 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-09-07 10:12:33



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