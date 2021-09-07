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Bodrumspor'a genç takviye

DHA

Bodrumspor'a genç takviye


BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona Afjet Afyonspor'u evinde 2-1 mağlup ederek başlayan Bodrumspor, transferde kadrosunu Antalyaspor'dan 17 yaşındaki golcü Habib Biçer'le güçlendirdi. Antalya temsilcisinin altyapısında yetişip geçen sezon U19 Süper Ligi'nde forma giyen Habib'le 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2021-09-07 10:12:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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