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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlı tutuklandı

        Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 13:11 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:11
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlı tutuklandı
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        Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 lira ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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