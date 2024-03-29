Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlı tutuklandı

Soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 lira ele geçirildi.

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