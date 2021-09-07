Ukraynalı model Kristina, o filmi taklit ederek intihar etmiş



Selçuk AKBAŞ/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş olarak ölü bulunan Ukrayna vatandaşı Kristina Novytska'nın (25), ölü bulunmasıyla ilgili olarak şok bir gelişme yaşandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Kristina'nın intihar ettiğine kanaat getirerek, takipsizlik kararı verdi. Karara göre, Kristina'nın 2003 yapımı 'Ölüm ile Yaşam Arasında' adlı filmdeki bir sahneyi taklit ettiği belirtililen kararda, ayrıca elde edilen bulgulara göre başka yöntemlerle de intihar etmeyi düşündüğü bilgisi yer aldı.

Olay geçen 2 Ocak'ta Bodrum'un Eskiçeşme Mahallesi'ndeki 32 villanın bulunduğu bir sitede yaşandı. Sitede oturan Ukraynalı Kristina Novytska'dan 2 gün boyunca haber alamayan komşuları, 2 Ocak günü saat 16.30 sıralarında durumu ailesine bildirdi. Kendileri de haber alamadıklarını belirten Novytska'nın ailesi, ev sahibini aradı. Eve çilingir yardımıyla giren ev sahibi, genç kadını sandalye üzerinde, elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Novytska'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA SONUCU İNTİHAR ETTİĞİNE KANAAT GETİRİLDİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kristina Novytska'nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Delilleri değerlendiren savcılık, Novytska'nın intihar ettiğine kanaat getirerek takipsizlik kararı verdi. Karara göre, Kristina 2003 yapımı 'Ölüm ile Yaşam Arasında' adlı filmdeki bir sahneyi taklit etti. Kararda Kristina'yı intihara teşvik eden ve azmettiren birinin tespit edilemediği de vurgulandı. Savcılığın kararında, Novytska'nın başına poşet geçirererek, ellerini arkadan kelepçelediğine dikkat çekilip, "Nefessiz kaldığında dişleri ile son anda poşeti yırtmamak için başına poşet geçirmeden önce ağız kısmına oksijen maskesi taktığı, evde mangal içerisine boşaltılmış şekilde mangal kömürünün olması, düğüm atılmış yaklaşık 1.5-2 metre uzunluğunda atkının bulunması, yine şofben borusunun sökülmüş vaziyette salonda bulunması hususları dikkate alındığında, başka yöntemlerle de intihar etmeyi düşündüğü değerlendirilmektedir" denildi.

BAŞKA BİRİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE DAİR DELİL BULUNAMADI

Kararda, evin kapısının içeriden kilitli olup, anahtarının üzerinde olması, ikametin peneresinin dışarıdan başka birinin girmesine imkan vermeyecek şekilde demir korkulukla kaplı olması, mutfak kısmında bulunan PVC pencereli kapının içeriden kilitli olması, içeride üçüncü bir kişiye ait parmak izi ve DNA örneğinin tespit edilememesi hususları dikkate alındığında Novystka'nın başka bir kişi tarafından öldürüldüğüne dair delilinin bulunamadığına da yer verildi.

Soruşturma sonucu tanık beyanları ve müşteki ifadeleri değenlendirildiğinde Novytska'yı intihara azmettiren, teşvik eden ya da intihar kararını kuvvetlendiren ya da intiharına yardım eden üçüncü bir kişinin olmadığı da kararda vurgulanıp, ölüm nedeni için 'İntihar eylemi sonucu başına geçirdiği poşetin içerisinde nefes alamaması sebebiyle mekanik asfiksi sonucu meydana geldiği anlaşılmaktadır' ifadesine yer verildi.FOTORAFLI

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-09-07 20:40:18



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