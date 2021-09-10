Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Marmaris'te turizmciler ile bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaşanan orman yangınlarından olumsuz etkilenen Marmarisli turizmcilerle toplantı yaptı.

Korona virüs salgınının ardından 29 Temmuz günü meydana gelen orman yangınları Marmaris ilçe merkezi ve kırsal mahallerine zarar vermiş, rezervasyon iptalleri ile turizmciler olumsuz etkilenmişti. 13 bin 650 hektar ormanlık ve tarımsal alanın kül olduğu orman yangınları sonrası Güney Ege Turistik Otelciler İşletmecileri (GETOB), Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) koordinasyonunda “Yeniden Marmaris, Marmaris Küllerinden Doğuyor” başlığıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katımlıyla bir toplantı düzenlendi. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, GETOB Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratları, Hollanda Krallığı Marmaris Fahri Konsolosu turizmci Murat Azgun, Moldova Fahri Konsolosu turizmci Serkan Yazıcı, TÜSİAD Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nden (TTYD) turizmci Oya Narin, Dalaman Havalimanı Direktörü Orçun Songur’un da katıldığı toplantı üç saat sürdü. Toplantıda Marmaris'te turizm tercihlerini genişletmek, turist portföyünü artırmak için hayata geçirilmek istenen projeler görüşüldü.

Toplantının ev sahipliğini üstelenen GETOB Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Turizm Bakanımız 3 defa Marmaris bölgesini ziyaret etti. Gerçekten yeniden bir Marmaris projesini ele aldı, biz de 10 gündür çalışıyoruz. Ticaret Odası, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ve GETOB olarak bu projeleri destekleyecek, sıkıntıları atlatabilecek bütün kurumlarla özel toplantılar yaptık, beklentilerini aldık ve bakanımıza çok güzel bir sunum hazırladık verdik. Bugün hem tanıtma genel müdürümüz hem Türkiye Geliştirme Ajansı'nın genel müdürü ve tüm kurmaylar da buradaydı. Valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız ile çok verimli bir toplantı oldu, bütün notlarımızı aldılar. Hepsi dersine çalışacak hızlı çalışacaklar, bütün kurumlar çalışacak. Belediye başkanımız buradaydı, belediye başkanı da çalışacak. Yeniden bir Marmaris'in ortaya çıkacağına, yeni bir hikayenin ortaya çıkacağına inanıyorum. Özellikle bakanımızın bu kadar bu işin içine girmesi, bugün üç dört saatlik bir toplantı oldu. Bu kadar Marmaris’e önem vermesi bizi çok sevindirdi. Yeni bir Marmaris'i hepimiz merakla bekliyoruz’’ dedi.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin ise, "TTYD, MTO ve GETOB olarak Marmaris’in doğal ve kültürel varlıklarını yeniden kazanıp koruyarak ekolojik, sürdürülebilir ve yeni trendlere uyumlu 'Yeniden Marmaris' hikayesinin yazılmasının çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bakanımızın katılımı ile gerçekleştirilen seri toplantıların afet sonrası doğal ve yeşil Marmaris konsepti çerçevesinde koruma kullanma dengesi içerisinde, ilçe ve yarımada için çok önemli olan deniz turizmini de kapsayarak bölgenin turizminin geliştirilmesine destek verilmesi ile Marmaris’in bir destinasyon olarak çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz’’ diyerek yangın döneminde yardımcı olan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

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