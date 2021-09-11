Bodrum açıklarında 39 kaçak göçmen kurtarıldı

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde iki grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye hareket eden ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmeni daha sonra da başka bir lastik botta bulunan 9 kaçak göçmeni kurtardı. Toplam 39 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-09-11 01:48:10
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