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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum Belediyesi'nden Murat Balkan’ın anısına sergi

İHA

Bodrum Belediyesi'nden Murat Balkan’ın anısına sergi

Bodrum Belediyesi, Modern Bodrum Müzesi’nin kurulması için çalışmalar yürütürken trafik kazasıyla hayatını kaybeden Murat Balkan anısına sergi düzenliyor. 21 Eylül’de Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlere kapısını açacak olan sergide, Balkan’ın koleksiyonundan küçük bir bölüm yer alacak.
Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Modern Bodrum Müzesi’nin kurulması için çalışmalar yürütürken trafik kazası geçirerek yaşamını yitiren Murat Balkan anısına sergi düzenliyor. Balkan, 24 Şubat tarihinde hayatını kaybetmiş; beş yıl boyunca Şevket Sabancı Kültür Sanat Merkezi Danışma Kurulu’nda gönüllü olarak görev yapmıştı. Balkan’ın anısına düzenlenen bu anlamlı sergide, Balkan’ın koleksiyonundan küçük bir bölüm yer alıyor. Ayrıca sergide; Adnan Turani, Aslı Özok, Ali Kotan, Bedri Baykam, Bedri Rahmi, Devrim Erbil, Ergin İnan, Ertuğrul Ateş, Ferruh Başağa, Gencay Kasapçı, Habip Aydoğdu, Hakan Esmer, Harun Antakyalı, Kayhan Keskinok, Lasche, Lütfi Günay, Mehmet Gün, Neşe Erdok, Ömer Ulaş, Özdemir Altan, Pol Andersen, Selim Turani, Ş. Ateş, Şadan Bezeyiş, Şeref Akdik ve Turan Erol eserleri sanatseverlere sunuluyor.
Aspat Koyu'nda 15 yıl resim ve heykel çalıştayları düzenleyen Balkan'a saygı niteliği taşıyan ve Prof. Dr. Kıymet Giray küratörlüğünde hazırlanan ‘Murat Balkan Koleksiyonu’ndan Seçkiler’sergisi, 21 Eylül günü saat 18.00'de Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlere kapılarını açıyor.

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