Fethiyespor gücünü gösterdi

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FETHİYE, (DHA) - TFF 3'üncü Ligi 3'üncü Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fethiyespor, ilk hafta Kırıkkale Büyük Anadoluspor deplasmanında 3-1'lik şok mağlubiyet yaşadıktan sonra üst üste güçlü rakiplerini gole boğdu. Geçen hafta evinde grubun iddialı ekiplerinden Esenler Erokspor'u 5-1 yenen Fethiye, dün de İçel İdmanyurdu'nu deplasmanda 4-2'yle geçti.

Gol düellosu şeklinde geçen maçta Mersin ekibi, Fethiyespor 2-1 öndeyken 86'ncı dakikada beraberliği yakalarken, Muğla temsilcisi Ali Han'ın 90+4 ve 90+5'inci dakikadaki golleriyle uzatmada farka koştu. Grupta 3 maçta 6 puanla ikinci sıraya tırmanan Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel, çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-09-20 11:36:13



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