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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aras Avrupa Hareketlilik Haftasında pedal çevirdi

İHA

Başkan Aras Avrupa Hareketlilik Haftasında pedal çevirdi

Bodrum Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikte, Başkan Aras, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılım sağladığı etkinlikte belediye önünden bindiği bisikletler ile çarşıda pedal çevirdiler.
Bodrum Belediyesi, 1622 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Çevre duyarlılığına farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları ve bazı birim müdürleriyle birlikte çarşı merkezinde bisiklet sürdü.
Etkinlik öncesinde konuşan ve spora verdiği önemi her zaman yenileyen Başkan Aras, “Hem Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısı, hem de çevreye karbon salımını aza indirmek düşüncesiyle bu güzel organizasyonda buluştuk. Belediye olarak farkındalık oluşturmak için birim müdürlerimiz ve başkan yardımcılarımız ile bugün işe başlamadan önce bisiklette biniyoruz. Amacımız motorlu taşıt kullanımını azaltıp halkımızın daha çok sağlıklı ulaşım yönetmelerini tercih etmelerini sağlamak. Bu anlamda, en azından toplu taşıma araçlarını tercih ederek, hava kirliliğinin önüne geçer ve çevreye verdiğimiz zararı kısmen de olsa azaltmış oluruz. Bodrum Belediyesi olarak spora verdiğimiz önemi her fırsatta gösteriyoruz. Amacımız sporu her yaşta sevdirmek, bisiklet sporunu ve bisiklet kullanmayı teşvik etmek” diye konuştu.
Masa Başı Personeli İçin Egzersiz Hareketleri
Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü etkinlik kapsamında gerçekleştirilen diğer bir etkinlikte ise Spor Eğitmeni Oğuzhan Yakın ile birlikte masa başında çalışan belediye personeline omurga sağlığının korunması için egzersiz hareketleri çevrimiçi ortam üzerinden gösterildi.
Öğrencilere Omurga Sağlığı Eğitimi
Yine Bodrum Belediyesi’nin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği konuya ilişkin farkındalık projesi ile Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu öğrencilerine sınıf içinde omurga sağlığının korunması konusunda bilgi verildi. Öğrencilere esneme hareketleri yaptırıldı. Ayrıca çocukların sıralarda ve özellikle bilgisayar ve tablet kullanırken duruş şekillerini gösteren spor eğitmeni Oğuzhan Yakın, masa başında geçen uzun saatlerin omurga sağlığını etkilediğini ifade etti. Uygulamalı olarak çocuklara esneme hareketleri yaptırdı.

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