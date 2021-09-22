Muğla’nın Datça ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen emekli subay evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İskele Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde yalnız yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen emekli subay Semih Devrim'den (72) haber alamayan yakınları 112’ye haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla evin kapısı açıldı. Yaşlı adamın yerde hareketsiz bir şekilde yerde yattığı görüldü. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. .Devrim'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kesin ölümünün yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı kaydedildi.

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