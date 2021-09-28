Bodrum'da 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı görevlileri, bölgeye hareket etti.

Yunan askeri tarafından Türk Karasularına itilen can salı içerisindeki 6 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildirildi.

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