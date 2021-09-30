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Muğla Ağustos ayında 67 milyon 618 bin TL ihracat yaptı Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini yayımlarken, Muğla’nın Ağustos ayında ihracatı yüzde 34,5 artarken, ithalatı ise 82,3 arttı.

İHA

Muğla Ağustos ayında 67 milyon 618 bin TL ihracat yaptı Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini yayımlarken, Muğla’nın Ağustos ayında ihracatı yüzde 34,5 artarken, ithalatı ise 82,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ağustos ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 34,5 arttı, ithalat yüzde 82,3 arttı
İhracat 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,5 artarak 67 milyon 618 bin dolar, ithalat ise yüzde 82,3 artarak 33 milyon 361 bin dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 25’inci il olurken, ithalatta ise 29’uncu sırada yer aldı.
İhracatta en yüksek pay imalat sektöründe
2021 Ağustos ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sektörünün payı yüzde 50,09 (33 milyon 870 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 40,90 (27 milyon 653 bin dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 9,01 (6 milyon 94 bin dolar) oldu.
İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe
2021 Ağustos ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan sektörler şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 95,38 (31 milyon 819 bin dolar) oldu. Ardından tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,23 (1 milyon 409 bin dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 0,39 (130 bin dolar) oldu.
En fazla ihracat yapılan ülke Rusya Federasyonu
2021 yılı Ağustos ayında Muğla’dan en fazla ihracat Rusya Federasyonu’na oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 8 milyon 414 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu’nu sırasıyla 8 milyon 76 bin dolar ile ABD ve 8 milyon 51 bin dolar ile Yunanistan izledi.
En fazla ithalat yapılan ülke Fas oldu
2021 yılı Ağustos ayında Muğla’ya en fazla ithalat Fas’tan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 9 milyon 398 bin dolar olarak gerçekleşti. Fas’ı sırasıyla 4 milyon 433 bin dolar ile İzlanda ve 4 milyon 17 bin dolar ile Norveç izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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