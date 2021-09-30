Bodrum ve Fethiye’de kanalizasyon çalışmaları devam ediyor Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum ve Fethiye’de başlatılan kanalizasyon çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Bodrum ve Fethiye’nin en büyük yatırımlarından olan kanalizasyon çalışmaları iki bölgede de aralıksız olarak devam ediyor. Bodrum’da 160 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattının yüzde 48’ine denk gelen 75 kilometresi tamamlandı. Bodrum Turgutreis Kanalizasyon hattında ayrıca 42 bin 200 m2 sıcak asfalt ve parke kaplamasının yanı sıra 465 adet parsel bacası, bin 870 adet muayene bacası imalatı tamamlandı. Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hattına kavuşacak.

Fethiye’de başlatılan 121 kilometrelik HisarönüOvacık projesinde ise yüzde 67’lik kısmı olan 88 kilometrelik kanalizasyon hattı tamamlandı.

Bodrum’a ileri biyolojik arıtma tesisi

Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olacak olan Turgutreis İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisinin inşaatı devam ediyor. Bodrum Turgutreis Mahallesinde 2 Kademeli olarak planlanan ve ÇED Olumlu Belgesi alınan Turgutreis İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi’nin toplam kapasitesi 37 bin metreküp olacak ve 200 bin nüfusa hitap edecek.

Fethiye kanalizasyonu 62 milyon TL’ye mal olacak

62 Milyon TL maliyetle Fethiye’ye kazandırılacak olan HisarönüOvacık kanalizasyon hattında 88 kilometre şebeke imalatının yanı sıra proje kapsamında 3 adet atık su terfi istasyonunun 2’si, 3 bin 841 adet parsel baca imalatının 2 bin 17 adedi tamamlandı. Ayrıca 3 bin 600 metre içme suyu imalatı tamamlandı. Bu çalışma ile de HisarönüOvacık bölgesinin alt yapı sorunu ortadan kalkmış olacak.

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