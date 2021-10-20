Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıktığı ileri sürülen motosiklet sürücüsü Muhammet Dalgıç (45), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Muğla-Antalya karayolu Göcek mevkisinde meydana geldi. Fethiye'den Muğla yönüne giden Onur M. yönetimindeki 34 KL 8102 plakalı otomobil, tali yoldan kontrolsüz şekilde anayola çıktığı ileri sürülen Muhammet Dalgıç yönetimindeki 48 GS 836 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Dalgıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Dalgıç'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Onur M. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-10-20 19:30:47



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