Büyükşehir Masa Tenisi Takımı Türkiye şampiyonasına katılıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençler Masa Tenisi takımı İzmir’de düzenlenen masa tenisi şampiyonasında Ege Bölge ikincisi olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A Takım Erkekler ve A Takım Kadınlarda il birinci olurken, B Takımı Erkeklerde il ikincisi oldu. Muğla’da müsabakaların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençler Masa Tenisi takımı İzmir’de düzenlenen masa tenisi şampiyonasına katıldı. Turnuvada büyükşehir masa tenisi takımı Erkekler A Takımı, Kadınlar A Takımında Ege Bölge ikincisi, Erkekler B Takımı Ege Bölge üçüncüsü oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençler Masa Tenisi takımı Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.