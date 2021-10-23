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Muğlalı çiftçilere 39 ton yem bitki tohumu dağıtılacak Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Muğlalı çiftçilere 39 ton yem bitki tohumu dağıtımı başladı.

İHA

Muğlalı çiftçilere 39 ton yem bitki tohumu dağıtılacak Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Muğlalı çiftçilere 39 ton yem bitki tohumu dağıtımı başladı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığınca yüzde 75 hibe ile desteklenen Yem Bitkileri projesi kapsamında toplam 39 ton yen bitkisi tohumu dağıtıldı. 500 bin TL bütçeli proje ile 7 bin dekara yakın alanın ekilmesi hedefleniyor.
Milas İlçesinin mahallerine yapılacak 7 ton yem bitkisi tohumu dağıtımı için Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde tören gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak’ın katıldığı törene, TARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Gül ve üreticiler katıldı.
7 Bin dekar alana yem bitkisi tohumu ekimi Gerçekleşecek
İl Müdürü Barış Saylak yaptığı açıklamada, “İl Müdürlüğü olarak 2021 yılında hazırladığımız Yem Bitkileri projesi kapsamında Muğla genelinde 39 ton yem bitkisi tohumu dağıtacağız. Yüzde 75 Bakanlığımız hibeli olmak üzere bütçesi 500 bin TL olan projede yaklaşık 7 bin dekar alan ekilmesini hedefliyoruz. Milas İlçemizde de yaklaşık 7 ton dağıtım yaptık. Amacımız yem girdilerinin yüksek olduğu bu dönemde yöremiz hayvancılığına destek olmak, aynı zamanda da bölgemize uygun yüksek katma değerli ürünlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak. Ayrıca çayır ve meralarımızın ıslahı konusunda da yoğun çalışmalarımız var. Hayvancılık sektörüne her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.
“Kuraklığa dayanıklı çeşitleri yaygınlaştırıyoruz”
Değişen dünya ve iklim şartları da göz önünde bulundurarak kuraklığa dayanıklı ve verimi yüksek çeşitlerin yaygınlaştırılmasını önemsediklerini ve teşvik ettiklerini belirten Saylak, “Sizler üretmek, biz size destek olmak istiyoruz. Sizler üretmek istiyorsunuz biz destek olmak. Bakanlığımız özellikle yangından etkilenen mahallerimiz için hazırladığımız terzi usulü projelerimize yüksek miktarda bütçe ayırdı. Bizler de bunu sizlerle en iyi şekilde üretime dönüştürmek istiyoruz. Ayrıca su konusunda da yaşana sıkıntılar sulama projelerine olan önemi ve desteğin artmasına sebep oldu. Bakanlığımızın su tasarrufu konusunda projelerine desteklerinin artarak devam ettiğini buradan duyurmak istiyor ve siz değerli üreticilerimizi de bu projelere dahil olmaya davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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