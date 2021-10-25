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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris, İskandinav pazarında yükselişe geçecek

İHA

Marmaris, İskandinav pazarında yükselişe geçecek

Pandemi nedeniyle tüm dünyada turizm trendlerinin değişime uğramasının ardından İskandinav ülkeleri ile olan turizm ilişkilerinin yeniden canlandırılması amacıyla geliştirme toplantısı yapıldı. Toplantı sonucunda Mayıs 2022 tarihinde DalamanKopenhag uçuşu başlayacağı açıklandı.
Geçtiğimiz yıldan bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, özellikle turizm sektöründe yeni değişkenlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Kısıtlama tedbirleri ve karantina koşullarının ardından ülkelerarası turizm ilişkileri durağan seviyesine gerilemek zorunda kaldı. Bu nedenle özellikle Marmaris’te turizm paydaşlarına alternatif destinasyonlar eklenmesi için kollar sıvandı. Marmaris Belediyesi ve MTO öncülüğünde, TÜRSAB, GETOB ve Dalaman Havalimanı iş birliğinde, uzun yıllar önce İskandinav ülkeleri ile olan turizm ilişkilerinin yeniden canlandırılması için turizm paydaşları bir araya geldi.
Marmaris’te düzenlenen İskandinav Ülkeleri İş Geliştirme Toplantısında, turizm sektörünün önde gelen firma ve yetkilileri bir araya geldi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, TÜRSAB Marmaris BTK Başkanı Suat Esin, YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, hava yolu firmalarının yanı sıra, bölgede faaliyet gösteren tur operatörü firmaları ve seyahat acentelerinin yetkilileri de katıldı. Toplantıda İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya ülkelerinde turizm potansiyelini artırmak ve Marmaris’e bu ülkelerden turist getirebilmek için karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.
“Alternatif Pazar payımızı arttırmalıyız”
Toplantının açılış konuşmasını yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, pandemi sonrası turizmin daha iyi noktalara gelmesi için yapılan çalışmanın önemine değinerek “Marmaris özellikle son 1015 yıldır ağırlıklı tek pazara mahkûm edilmiş durumda. Bunun da olumsuzluklarını özellikle son 2 yıldır ciddi anlamda yaşıyoruz. Bu anlamda alternatif pazarlar payımızı artırmak için bu çalışmayı oldukça önemsiyorum” dedi. 1990’lı yıllarda Marmaris’in İskandinav pazarında payının oldukça yüksek olduğunu söyleyen Oktay, özeleştiri yapmak gerektiğini hatırlatarak “Bu pazar kaybındaki ağırlıklı sebep bizlerin yaptığı yanlışlar, eksiklikler, hatalardı. Hep birlikte bundan ders çıkarmak gerekir” diye konuştu. Marmaris’te turizmin tüm paydaşları arasında bir iş birliği havası oluştuğunu dile getiren Oktay, Belediye olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Turizm sezonunda özellikle turist ağırlayan noktalarda yol, altyapı, üstyapı çalışmalarına ara verdiklerini açıklayan Oktay, “Sizlerin tüm tavsiyelerine, önerilerine açığız. Burada çok güzel bir toplantı olacağına ve somut verilerini de en kısa sürede alacağımıza eminim. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini bitirdi.
“Geçmişten gelen bağımız var”
Toplantıda Marmaris’i kapsamlı olarak anlatan bir sunum yapan MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, kültürel, sağlık, gastronomi, aktivite ve tarih gibi turizm çeşitliliğinden bahsetti. Marmaris’in antik çağlardan bu yana pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptığını anımsatan Başkan Ayhan, bölgenin en değerli ve kapsamlı turizm çeşitliliğine sahip olduğunu belirtti. Başkan Ayhan, uzun yıllar önce özellikle İskandinav ülkelerinden Marmaris’e olan büyük ilgiyi hatırlatarak, dijital turizm seçenekleri ile birlikte bölge ile yeniden sıkı ilişkilerin kurulmasının gerekliliğine dikkatleri çekti. Özellikle Finlandiya ile sıkı bir turizm alışverişi yapıldığını ve pek çok turizm işletmesinin bölgeye aşina oluğunu belirten Başkan Ayhan, değişen alışkanlıklara göre yeni bir turizm anlayışının oluştuğunu ve Marmaris’in buna çok hızlı adapte olduğunu belirtti. Başkan Ayhan, Marmaris’in İskandinav ülkeleri için tercih edilebilir bir destinasyon olduğunun altını çizerek, acente ve havayolu firmalarını iş birliğine davet etti.
“İlk uçuş Mayıs ayında başlıyor”
Toplantı sırasında yaşanan gelişmelerden biri de DalamanKopenhag arasında 6 Mayıs tarihinde tarifeli ilk uçuşun başlayacağı haberi oldu. DalamanKopenhag hattındaki tarifeli sefer sayısı haftada üç olacak. İskandinav ülkeleri ile Dalaman arasında uçuş seferlerinin artırılması için yapılan görüşmeler sırasında duyurulan bu haber, diğer hava yolu firmaları ve acenteler tarafından oldukça olumlu bir gelişme olarak karşılandı.
Toplantı sırasında söz alan acente ve hava yolu firmaları yetkilileri, Marmaris’in İskandinav pazarında önemli bir oyuncu olabileceğini belirtti. Bölge insanının turizm tercihlerinin Marmaris’te karşılanabilir olduğunu söyleyen yetkililer, iyi bit tanıtım çalışmasının ardından yeniden yoğun bir turizm ilişkisinin inşa edilmesinin önünde hiçbir engel olmadığına işaret etti. İskandinav turisti hakkında püf noktaları da veren acente ve havayolu firmaları yetkilileri, pandeminin ardından butik tatil tercihlerinin öne çıktığını, bu anlamda Marmaris’in şansının yüksek olduğunu ifade etti.

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