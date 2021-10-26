Bodrum açıklarında 16 kaçak göçmen yakalandı

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı ihbarını aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bottaki 16 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2021-10-26 06:52:17



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