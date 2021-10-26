Kılıçdaroğlu, Büyükşehir yatırımları için Muğla’ya geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 558 Milyon TL değerindeki 14 projenin toplu açılış ve temel atma töreni için Muğla’ya geliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin İl genelinde temelini atacağı ve tamamladığı projelerin açılışını yapacağı törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı, otogar, yeni sosyal alanlar, engelli ve yaşlılara yönelik projeler gibi birçok farklı çalışmanın temel atma ve toplu açılış töreni yapılıyor. Yaklaşık 558 Milyon TL’lik yatırımın hayata geçirileceği tören geçtiğimiz ay faaliyete giren Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde gerçekleştirilecek.

Kılıçdaroğlu ve Başkan Gürün tarım üreticileriyle bir araya gelecek

Perşembe günü Muğla’ya gelecek olan Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile birlikte Ortaca’da limon hasadı yapan üreticileri ziyaret edecek. Ardından ikili Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Köyceğiz’de hayata geçirilen “Alım Garantili Süs Bitkisi Projesi” kapsamında buradaki üreticileri ziyaret edecek. Çiftçilerin ardından Kılıçdaroğlu Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamına gelerek burada Osman Gürün ile bir arada olacak.

Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni saat 14.00’de

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 558 Milyon TL değerindeki 14 projenin toplu açılışı ve temel atma töreni Perşembe günü saat 14.00’de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Başkan Osman Gürün’ün katılımıyla yapılacak olan tören çok amaçlı salonda gerçekleştirilecek. Kılıçdaroğlu ve Gürün, törenin ardından Sivil Toplu Kuruluşları ve gençlerle bir araya gelerek toplantı yapacak.

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