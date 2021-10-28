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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris’te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

İHA

Marmaris’te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde cumhuriyetin kuruluşunun 98.yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Garnizon Komutanı Amiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından Aksaz Deniz Üs Garnizon komutanlığı bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Garnizon Komutanı Amiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, S.G Kd. Binbaşı Süleyman Ercan, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, dernekler ve kurum müdürleri katıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yarın kaymakamlık binasında Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy'un tebrigat töreni ile başlayıp akşam düzenlenecek konser bitimine kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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