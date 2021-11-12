Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Akyarlar Mahallesi Aspat mevkisindeki otluk ve çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgenin dağlık ve engebeli noktada olmasından dolayı ekipler yangına pat pat kullanarak müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası yangın büyümeden söndürüldü.

Yangınla, ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum FIRAT AKAY

2021-11-12 21:56:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.