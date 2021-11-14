Güreşlerin geliri kimsesiz çocuklara Muğla Boğacılar Derneği organizasyonunda Ula İsmail Akkaya Arenasında düzenlenen 2’nci Geleneksel Muğla Şampiyonası boğa güreşlerini yaklaşık 7 bin kişi izledi.

Muğla’nın geleneksel kültür etkinlikleri arasında yer alan boğa güreşleri devam ediyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılmayan boğa güreşleri bu yıl Aralık ayı ortasına kadar devam edecek.

Muğla’nın birçok ilçesinde yaz aylarında düzenlenen boğa güreşlerinde Muğla Boğacılar Derneği tarafından ilki 2019 yılında düzenlenen ‘Muğla Şampiyonluğu’nun bu yıl ikincisi düzenlendi. Türkiye’nin ilk güreş arenası Ula ilçesindeki merhum Belediye Başkanı İsmail Akkaya döneminde yapımı başlanan Ula Arenasında düzenlenen 2. Geleneksel Muğla Şampiyonluğu güreşlerini Muğla ve çevre illerden yaklaşık 7 bin kişi izledi.

Muğla’nın dışında Ege’nin bir ok ilinden ve Karadeniz’den boğanın katıldığı Muğla Şampiyonasını vatandaşlar ücretsiz izledi. Toplu bilet satışları ve bağışlardan elde edilen güreşin geliri ise kimsesiz çocuklar ve bilgisayar ihtiyacı bulunan okullara bağışlanacak.

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