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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmarisli arıcılar ballarına coğrafi işaret belgelerini aldı

İHA

Marmarisli arıcılar ballarına coğrafi işaret belgelerini aldı

Marmaris Çam Balı üretimi yapan ve coğrafi işaret şartlarını yerine getiren arıcılara coğrafi işaret sertifikaları ile logoları düzenlenen törenle takdim edildi.

2019 yılında Marmaris Ticaret Odası tarafından alınan Marmaris Çam Balı Coğrafi İşareti belgesini almaya hak kazanan 10 arıcıya, Marmaris Ticaret Odası toplantı salonunda Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, İlçe Tarım Müdürü Nejmettin Kaya, İlçe Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi Ömer Hamacıoğlu ve Oda temsilcileri tarafından verildi.

"Önce aşırı sıcaklık sonra yangınlar olsa da Çam Balı bitmedi"

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, "Arıcılarımız arılıklarında sağım yaptıkları bölgelerde denetimlerden geçtiler. Sonra onlardan aldığımız numuneler analize gönderildi ve analiz sonuçlarına göre coğrafi işaret almaya hak kazandılar. Biz coğrafi işareti çok önemsiyoruz. Coğrafi işaretli çam balları en azından Türk Patent ve Marka Kurumu'nun vermiş olduğu yetki ile tescilleniyor. Belediyemiz, Ticaret Odamız, İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve ilçe Sağlık Müdürlüğümüzdeki yetkili kişilerden oluşan bir heyetle denetimler yapıyoruz. Asırlardır Marmaris'te çam balı üretimi yapıyoruz. İlk defa bir yetkili kurum tarafından kalitesi onaylanan mal olmuş olacak. Coğrafi işaret kazanan coğrafi işaret kazanan mallarımız ve insanlar gönül rahatlığı ile tüketebilecekler. 2020 yılında Mayıs ayı başında hava sıcaklığının 5 gün süresince yaklaşık 43 derecelere varması ve yine yaz mevsimi boyunca sıcaklık ve kuraklığın devam etmesi sonucunda basra böceği üreyememiş ve çam balında bir rekolte kaybı olmuştur. 2021 yılı için her şey yolunda gideceğini beklerse maalesef 29 Temmuz tarihinde başlayan ve 8 gün süren orman yangınlarının neticesinde arılıklarımızın ciddi bir bölümü yandı. Bunun neticesinde de yine rekolte kaybı büyük oranda da söz konusu oldu ancak Marmaris'te çam balı üretimimiz devam ediyor. Kovanlarımızda çok büyük bir hasar yok ve milli parklar devreye sokuldu. Özellikle yanan orman alanları içinde olanlar için ve arıcılarımız burada an itibariyle konaklıyor. İnsanlarımız Marmaris Çam Balı'nı ve özellikle üzerinde coğrafi işaret olan çam ballarını gönül rahatlığıyla tüketebilirler" dedi.

"Arıcılarımızdan Allah razı olsun"

Marmaris'in uzun yıllardır çam balında Türkiye’de en önemli üretici olduğunu ifade eden Ayhan, "6 Kasım 2019 tarihi itibariyle yöremizin en önemli ürünü olan Marmaris Çam Balı'nın Coğrafi İşareti Marmaris Ticaret Odamız adına Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından tescil edilmişti. Bugün Marmaris'te arıcılık ve balcılık tarihi açısından çok önemli bir gün. Marmaris’te asırlardır çam balı üretildiğini biliyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğümüze kayıtlı arıcı sayımız 614 ve kovan sayımız ise 145 bin. Marmaris uzun yıllardır çam balında Türkiye’de en önemli üretici konumunda. 2 yıl üst üste yaşadığımız tüm bu olumsuzluklara rağmen bugün 10 arıcımız yapılan denetim ve analizler sonucu ürettikleri çam balları için coğrafi işaret almaya hak kazandılar. Hem bu yıl zor şartlarda verdikleri emek için hem de 'Marmaris Çam Balı bitiyor, bundan sonra üretilmez' diyenlere inat gerçekten yöremizin tat, koku, renk ve besin değerlerini karşılayan özellikte ve kalitede hala üretim yapılabildiğini gösterdikleri için arıcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

"Yer Fıstığı için de Coğrafi işaret başvurusu yapıldı"

Yer fıstığı için de coğrafi işaret başvurusu yapıldığını kaydeden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Asırlardan beri bölgemizde üretilen bir ürün bir tarımsal değer ilk defa resmi anlamda sağ olsun odamızın önderliğinde tescillenmiş durumda. Bununla beraber geçtiğimiz yıl yer fıstığımız da ilgili başvuruyu da yaptık. İnşallah Marmaris Yer Fıstığı'nın da coğrafi işaretine alacağız. Marmaris sadece turizm kenti olarak değerlendirilir. Ancak Marmaris Çam Balı yıllardan beri insanların bildiği bir üründür. Bunun resmiyete de dökülmüş hali yoktu, şimdi onu da gerçekleştirdik. Turizm kentiyiz ancak turizm ile birlikte tarımda da Marmaris'i daha çok ön planda çıkartmamız gerek" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara çam balı tüketimi çağrısında bulunan İlçe Tarım Müdürü Nejmettin Kaya, "Halkımız coğrafi işaretli çam balı ürünlerine rağbet göstersinler. Çünkü bunların içeriğinde insan sağlığına özellikle de dönemimizin çok büyük bir problemi olan Korona virüse karşı önemli bir gıda ve iyileştirici etkisi olduğu tespit edildi. Bu nedenle herkesi Marmaris Çam Balı tüketmesi gerekiyor" dedi.

Sertifikasını alan Bal üreticisi Mehmet Kaya, "Böyle bir sertifikalandırmanın olması iyi oldu. Üretimin her zaman denetlenmesi gerekiyordu. Herkes düzgün ürün üretsin. Biz babadan atadan kalma arıcılık yapıyoruz. Onu da nasıl gördüysek öyle yapıyoruz. Düzgün yaptığımıza da eminiz" diyerek sertifikasını aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Babasından öğrendiği mesleği devam ettirdiğini kaydeden bal üreticisi Yasin Kaya, "Ben kendimi bildim bileli arıcıyım. Önceleri babama yardım ederdim şimdi kendim yapıyorum. İlçe Tarım Müdürlüğünden geldiler, ballarımızdan numune aldılar. Tahlil sonuçları düzgün gelince bize bu sertifikayı takdim ettiler. Allah’ın izni ile işimizi düzgün yapıyoruz ve sıkıntımız yok çok şükür" diye konuştu.

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