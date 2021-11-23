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Başkan Gürün Öğretmenlerin gününü kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

İHA

Başkan Gürün Öğretmenlerin gününü kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Bir ülkenin geleceğinin o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlı olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, eğitimde başarılı bir sistem, fikri, vicdanı, irfanı hür öğretmenlerle geleceği inşa edeceğini belirtti ve tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Dünya’nın gelişmiş ülkelerine baktığımızda hepsinin ortak noktası eğitime verdikleri önemle geleceği inşa etmeleridir. Ülkemizde Atatürk devrimleri, eğitime verilen önem ile bunun tarihteki en büyük örneklerinden biridir. Yüzde 95’i okuma yazma bilmeyen, savaşlardan çıkmış, umutsuz bir toplumdan kısa sürede ülkemizi demir ağlarla ören bir nesil yetişmiştir. Kısa sürede Anadolu toprakları Atatürk devrimleri, eğitim neferlerinin kararlı mücadelesi ile okumaya, yazmaya, üretmeye ve en önemlisi de aydınlanmaya, öğrenmeye başlamıştır. Avrupa’ya gönderilen öğrenciler Atatürk’ün tanımıyla birer kıvılcım olarak gitmiş, memleketlerine birer alev olarak geri gelmişlerdir. Memleketi baştan başa inşa eden azmin temeli eğitimdir. Eğitim sistemi birleştirilmiş, yeni Türk alfabeleri kullanılmaya başlanmış, okumayazma seferberliği başlatılmış ve geleceğe umutla bakan bir nesil yetişmiştir. Fikri, vicdanı, irfanı hür öğretmenlerimiz sayesinde kısa zamanda Türkiye Cumhuriyeti dünya devletleri arasında söz sahibi konuma gelerek bizlere yaşanır bir ülke emanet etmişlerdir. Günümüzde ne yazık ki sürekli değiştirilen eğitim sistemi, yapılamayan öğretmen atamaları fedakar öğretmenlerimize zorluk çıkarsa da bizlere bir harf öğreten öğretmenlerimizin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz” dedi.
Başkan Gürün; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ “Öğretmenler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır.” Sözü ile öğretmenlerimizin yol haritasını çizmiş ve onlara ne kadar güvendiğini de göstermiştir. Öğretmenlerimizin başarısı, kabiliyetli yeni nesiller ile Atatürk’ün bizlere emaneti Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Türkiye Cumhuriyeti’nin başöğretmeni Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi de saygı ve şükranla anıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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