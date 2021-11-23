Muğla’da araç sayısı 552 bine ulaştı Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Muğla’da Ekim ayı itibari ile araç sayısının 552 bine ulaştığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artış yaşandığı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı EEkim ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da Eylül ayında 549 bin 826 olan araç sayısı Ekim ayında 552 bin oldu.

2020 yılı Ekim ayında toplam araç sayısı 524 bin 706 iken, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 oranında bir artış göstererek 552 bin 004’e ulaştı. Otomobil sayısı 2021 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artışla 226 bin 027’ye ulaştı. Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 226 bin 027 adet otomobil, 9 bin 451 adet minibüs, 4 bin 329 adet otobüs, 80 bin 741 adet kamyonet, 10 bin 477 adet kamyon, 183 bin 142 adet motosiklet, 36 bin 217 adet traktör ve Bin 620 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 23,2 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 11 bin 081 adet ile motosiklette gerçekleşti.

13 bin 843 taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Ekim ayında Muğla’da toplam 13 bin 843 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 8 bin 541 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili 2 bin 224 adet ile motosiklet, 2 bin 096 adet ile kamyonet, 321 adet ile traktör, 319 adet ile minibüs, 211 adet ile kamyon, 97 adet ile otobüs ve 34 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 839 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Ekim ayında toplam Bin 839 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 884 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 580 adet ile otomobil, 251 adet ile kamyonet, 84 adet ile traktör, 24 adet ile kamyon, 10 adet ile özel amaçlı araçlar, 4 adet ile otobüs ve 2 adet ile minibüs geldi.

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