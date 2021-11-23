Uçak: “Gelecek için eğitim, eğitim için öğretmen vazgeçilmezdir” Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 24 Kasım Öğretmen Günü mesajında öğretmenliğin idealist insanların icra ettiği bir fedakârlık mesleği olduğunu açıkladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı yayımlayan Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, öğrenci başarısının üzerindeki en etkin faktörün öğretmenler olduğunu belirtti.

Uçak açıklamasında, “Eğitimin evreleri değişir, öğretmenin önemi değişmez. Teknolojinin ve eğitim materyallerinin öğretmen olduğunda bir zenginlik, öğretmen olmadığında dekordan öteye gitmediği, pandemi döneminde bir kez daha tecrübe edilmiştir. Sanalın asla gerçeğin yerini tutmadığı, uzaktan eğitimin çok sınırlı kaldığı, öğretmenöğrenci etkileşiminin bir hazine kadar kıymetli olduğu herkesçe bir defa daha görülmüştür. Mesleğe ilk girişten ayrılışa kadar öğretmenlik mesleğinin statüsü yükseltilmeli, niteliği geliştirilmelidir. Öğretmenliğin tanımından haklarına, meslek standartlarından ilkelerine kadar her husus Türkiye’nin gelecek vizyonu ve hedeflerine yakışır içerikte düzenlenmelidir.

24 Kasım, öğretmenleri sadece hatırlama değil, anlama günü olmalıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.