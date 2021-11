2 olayda 37 göçmen kurtarıldı Yunanlılar can sallarına bindirip denizin ortasına bıraktı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaada açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Yunan askerlerince can sallarına bindirilip Türk karasularına itilerek denizin ortasında bırakılan göçmenlerin olduğu bölgeye intikal etti.

10 Haiti, 3 Senegal, 2 Burkina Faso, 2 Uganda, 2 Benin, 2 Mali, 2 Gana, 2 Sierra Leone, 1 Güney Afrika ve 1 Gine uyruklu göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Bodrum Limanı’na getirildi.

Öte yandan 27 göçmenin gece saatlerinde Yunanistan’ın Kos adasına geçtiği, sabah ise Yunan polisince gözaltına alındıktan sonra karantinaya alınmak yerine limana götürüldüğü ve burada bota bindirilip denizde can sallarıyla Türk karasularına geri bırakıldığı öğrenildi.

Karaada açıklarındaki diğer göçmen olayında ise yine Yunanistan unsularının Türk karasularına ittiği lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.