Bodrum’da fırtına etkili oluyor

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtınaya hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Fırtına nedeniyle DatçaBodrum feribot seferleri iptal oldu, tekneler koylardan çıkamadı.

Bodrum'da saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına nedeniyle sahilerde dalga boyu 2 metreyi aştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılmazken, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı. BodrumDatça feribot seferleri iptal edildi. Bodrum Belediyesi ise zaman zaman fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi.

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