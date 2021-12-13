Fethiyespor farkı açıyor

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FETHİYE, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır zirveye kurulan Fethiyespor, deplasmanda Edirnespor'u da 1-0 yenerken, devrenin son haftası öncesi rakipleriyle farkı açtı. İlk yarıyı lider bitirmeyi garantileyen Muğla temsilcisi, 16 maçta 13 galibiyetle 40 puana ulaşırken, devrenin son haftası öncesi en yakın takipçileriyle arasındaki farkı 9 puana çıkardı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde emin adımlarla şampiyonluğa koşan Fethiye, sezonun ilk yarısını 19 Aralık Pazar günü Belediye Derincespor'u ağırlayarak noktalayacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-12-13 12:41:58



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